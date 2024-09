Venerdì 27 settembre presso la Certosa di Padula convegno su “Incentivi, agevolazioni e altre opportunità per le imprese”

L’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Sala Consilina-Lagonegro, con la Confindustria di Salerno e la Camera di Commercio di Salerno, organizza per il 27 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 16:30, presso la Certosa di Padula, il convegno seminario “Incentivi, agevolazioni e altre opportunità per le imprese”. Il convegno, moderato dal Condirettore del Quotidiano Nazionale, Raffaele Marmo, è valido anche ai fini dell’assolvimento della formazione professionale continua per commercialisti e consulenti del lavoro, attraverso il riconoscimento di 7 crediti formativi. Il seminario prevede i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, Nunzio Ritorto, del Vicepresidente della Camera di Commercio Salerno, Giuseppe Gallo, e della Sindaca di Padula, Michela Cimino. Il programma include l’intervento di Antonietta Siervo, Consigliere Tesoriere dell’Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, esperta in finanza agevolata che illustrerà “I contratti di sviluppo: strumento agevolativo per investimenti produttivi strategici ed innovativi: destinatari e modalità di accesso.

Massimo Calzoni invece, Responsabile Promozione servizi e Accompagnamento di Invitalia, illustrerà «Gli incentivi per l’imprenditorialità nel Sud e le azioni e i servizi di sostegno di Invitalia». A seguire è prevista la partecipazione di Giovanni Borgia, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno; Giuseppe Colaiacovo, Presidente Commissione finanza agevolata Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro; Anna Maria Curcio, Coordinatrice Raggruppamento Aziende del Vallo di Diano di Confindustria Salerno; Maria Antonietta Aquino, Responsabile Servizi alle Imprese Confesercenti provinciale di Salern. Il convegno si concluderà con gli interventi di Vittorio Esposito, Presidente Comunità Montana Vallo di Diano, e Angela D’Alto Presidente Gal Vallo di Diano.