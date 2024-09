Tentato furto a Padula, ladri feriscono al volto un minorenne

Una serata di festa trasformata in un’esperienza spaventosa: a Padula, in via Nazionale, un tentativo di furto si è trasformato in un evento criminale che ha messo in pericolo la vita di un minorenne. Quattro individui mascherati hanno tentato di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione mentre i proprietari erano assenti, partecipando a una festa di matrimonio.

Al loro ritorno, i proprietari hanno sorpreso i malviventi dentro casa e, nel tentativo di fuggire, gli intrusi hanno colpito il volto di un minorenne, causandogli ferite che hanno richiesto cure mediche presso l’ospedale Luigi Curto di Polla per una prognosi di quattro giorni. Un episodio che poteva avere conseguenze ancora più gravi se non fosse stata prontamente interrotta.

Il padre del giovane ferito ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Sala Consilina, che si sono mossi sul luogo dell’incidente nonostante risorse limitate, necessitando addirittura dell’assistenza di una pattuglia da Auletta poiché l’unica pattuglia disponibile nel Vallo di Diano era gia’ inpeganta altrove. Attualmente, le forze dell’ordine stanno lavorando per analizzare le registrazioni delle telecamere private al fine di individuare i responsabili, fuggiti a bordo di un’auto Audi grigia.

Questo episodio serve da monito sulla necessità di rafforzare la sicurezza delle comunità e di adottare misure preventive per prevenire simili atti criminali, data la carenza di personale all’ interno delle forze dell’ordine.