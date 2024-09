Sabato sera di musica partenopea all’Alibi Room di Sala Consilina. Applausi per Marco Calone e Effe I

Una serata all’insegna della musica partenopea ha avuto luogo sabato scorso al lounge bar Alibi Room, situato in località Sant’Antonio a Sala Consilina, coinvolgendo un pubblico animato e appassionato. L’evento ha visto come ospite speciale il cantante neomelodico Marco Calone, artista noto per la sua rivisitazione moderna delle tradizioni musicali napoletane.

L’atmosfera è stata subito vivace, con l’apertura della serata affidata a Francesco Ippolito, conosciuto artisticamente come EFFE I. Originario di Sala Consilina, EFFE I ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con la sua interpretazione di brani iconici di cantautori neomelodici e con la performance di alcuni suoi inediti, dimostrando un talento promettente e una profonda connessione con il suo territorio.

L’evento, organizzato minuziosamente da Chiara Mileo, titolare del bar, in collaborazione con Claudio Tafuri e Giuseppe Caiafa, ha regalato ai presenti la possibilità di vivere una serata in spensieratezza, immersi in melodie che celebrano le radici culturali partenopee.

Marco Calone ha preso il palco con grande energia, dando vita a un concerto che ha riscosso un enorme successo. La sua voce, capace di evocare emozioni forti, ha coinvolto tanto i più giovani quanto gli adulti, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Le sue canzoni hanno fatto ballare e cantare tutti i presenti, rendendo la serata piacevole.