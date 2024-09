Sassano ricorda Francesco Chiappardi attraverso lo sport, commozione per il memorial dedicato al giovane motociclista

Ieri, la comunità di Sassano si è riunita in un toccante ricordo di Francesco Chiappardi, un giovane padre e marito scomparso tragicamente nel settembre 2019, mentre tornava a casa dal lavoro in moto.



Francesco, solo 35 anni, ha lasciato la moglie e una bambina in tenerissima età, e la sua perdita ha segnato profondamente entrambe le comunità di Padula, da dove proveniva, e Sassano, dove si era trasferito dopo il matrimonio

In onore della sua memoria, l’associazione Bike in Tour, in collaborazione con i comuni di Sassano e Monte San Giacomo e con il supporto delle associazioni ciclistiche locali, ha deciso di intitolare la Mediofondo delle Orchidee proprio a Francesco.

Questa iniziativa ha rappresentato un gesto significativo per mantenere viva la sua memoria, unendo sport e comunità in un evento ricco di emozioni.

Nella mattinata di ieri, i ciclisti sono partiti da Silla di Sassano per partecipare al primo Memorial Francesco Chiappardi, che ha fatto parte della prova finale di due circuiti: il “FantaGiro” e il “Giro dell’Arcobaleno”.



Il percorso di 16 km attraversava i comuni di Monte San Giacomo e Sassano, e ha visto la presenza di numerosi volontari della protezione civile, in particolare del gruppo della Pubblica Assistenza L’orchidea Emergenza Anpas ODV, presieduta da Carmine Aquino, impegnati a garantire la sicurezza dei ciclisti e a fornire assistenza con ambulanze lungo il tragitto.

Il tracciato ha presentato una varietà di sfide tecniche: ampi rettilinei, una salita di circa 1,5 km con una pendenza del 6% e una discesa veloce e scorrevole, per un dislivello complessivo di 230 metri. I partecipanti hanno percorso un totale di 105 km, distribuiti in un anello che ha favorito una grande partecipazione, segno dell’importanza dell’evento e della volontà della comunità di onorare Francesco.

L’evento ha mescolato la commemorazione con la celebrazione della vita e dello sport, mostrando come il ricordo di Francesco Chiappardi continui a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Un giorno all’insegna della sportività, che ha unito le persone e ricordato il valore della comunità, dimostrando che il legame con Francesco non è mai stato interrotto.