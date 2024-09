Una tavolata di centinaia di persone per una cena solidale. Serata emozionante a San Rufo

A San Rufo , di posti a tavola , se ne sono aggiunti proprio tanti. Intere famiglie, provenienti anche da altri paesi, e tanti meravigliosi bambini, hanno reso questo Paese protagonista di una serata indimenticabile. Così è stata descritta l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, una cena solidale.

Una tavolata unica di quasi mille abitanti, in un paese che di abitanti ne ha poco più, per una nobile causa: una raccolta fondi per l’associazione Ascoltami. L’iniziativa si è tenuta a San Rufo grazie all’azione del parroco don Nicola Coiro, dell’amministrazione e di decine di volontari. Così sabato sera è stata allestita l’unica tavolata in una strada del borgo e sono state servite pietanze tipiche e soprattutto si è parlato di inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche e dei pregiudizi. L’evento è stato voluto anche per stringersi alla famiglia di Caterina, una bimba speciale. Insomma affetto e solidarietà con l’incasso devoluto all’associazione guidata da Giulia Iannuzzi che lavora da quasi dieci anni per aiutare le famiglie di bambini con difficoltà.

“Grazie, per aver curato ogni minimo particolare, grazie per aver preparato una cena buonissima. Grazie a tutto il Comune San Rufo , al sindaco e a Don Nicola. Grazie a tutti i volontari, che con un grande sorriso e tanta gentilezza hanno preparato e servito tutte le persone. Grazie ai bambini della scuola elementare, e alle maestre per aver preparato dei disegni bellissimi. Ma soprattutto grazie, per aver voluto con tutto il cuore questa serata. Siete delle persone speciali”, hanno commentato dall’associazione Ascoltami.