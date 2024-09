Il Consiglio regionale della Campania approva la mozione di Pellegrino sulla Sindrome di Sjögren

E’ stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Campania la mozione presentata dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, per riconoscere lo status di malattia rara alla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica e inserirla nei LEA (livelli essenziali di assistenza). “Tale inserimento- ha dichiarato Pellegrino- oltre a generare un risparmio in termini di costi legati alle spese sociosanitarie è un atto di civiltà che rende più sostenibile e meno drammatica la condizione delle persone affette da una complessa e grave patologia, autoimmune e invalidante, che in nove casi su dieci, colpisce le donne, consentendo loro di essere adeguatamente prese in carico e monitorate attraverso appositi Centri di Riferimento”.

“ La Rete delle malattie rare in Campania- ha continuato- è un’eccellenza, il mio riconoscimento va al Professore Limongelli e a tutto il gruppo che lavora alle patologie rare per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo e per l’attenzione che viene dedicata anche ai pazienti affetti da sindrome di Sjögren nonostante non sia riconosciuta nei LEA. La Regione Campania deve farsi portavoce in Conferenza Stato Regioni affinché si arrivi a tale riconoscimento. L’auspicio- ha concluso Pellegrino- è che si possano creare ambulatori multidisciplinari nelle nostre strutture pubbliche per potere dare continuità nelle cure e nell’assistenza ai pazienti. Un sentito ringraziamento lo rivolgo alla Presidente dell’’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren, Lucia Marotta, prezioso punto di riferimento di tanti pazienti affetti da tale patologia”.