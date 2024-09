La dentista che “ridona” il sorriso agli ospiti del Centro Sai di Caggiano con visite e cure odontoiatriche gratuite  

Da tempo Caggiano, ha preso il via il progetto “Sorridendo”. Grazie alla collaborazione con lo studio dentistico della dottoressa Elisabetta Manisera, con il supporto della psicologa del centro SAI di Caggiano, Angelamaria Isoldi, il progetto si propone di promuovere la salute orale tra i ragazzi ospiti del centro SAI (Sistema di Accoglienza Integrata). Molti di questi giovani, infatti, non hanno mai ricevuto formazione o supporto per la corretta igiene dentale e la gestione della quotidianità legata alla salute orale.

Il Progetto Sorridendo ha l’obiettivo di fornire non solo interventi di prevenzione odontoiatrica, ma anche un’educazione continua all’igiene orale. Periodicamente, tutti i beneficiari del SAI avranno accesso, a titolo gratuito, a visite odontoiatriche e consigli specifici per prendersi cura della propria bocca. Questo approccio non solo aiuterà a mantenere una buona salute orale, ma favorirà anche la consapevolezza e la motivazione verso abitudini igieniche corrette.

Come sottolinea la dottoressa Manisera, “prendersi cura dei più fragili a partire dalla salute è un obiettivo entusiasmante. Questo progetto rappresenta il coronamento dell’impegno del sistema di accoglienza e integrazione con la sanità”.

Destinatari del progetto sono tutti i giovani accolti presso il centro SAI di Caggiano, ai quali saranno dedicate attività specifiche di prevenzione e igiene orale. Grazie all’impegno di un operatore sociale per il trasporto e alla disponibilità della dottoressa Manisera, i ragazzi potranno beneficiare di servizi specialistici.

Numerosi studi hanno dimostrato l’importanza dell’igiene orale per il benessere generale dell’individuo. Una corretta igiene dentale non solo previene carie e parodontite, ma può avere effetti positivi su patologie più gravi come obesità e diabete. La salute orale è quindi una componente fondamentale del benessere fisico e mentale, riflettendo le caratteristiche fisiologiche, sociali e psicologiche essenziali per la qualità della vita.