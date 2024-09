Sette anni fa la morte di Antonio Parisi. La mamma: “Chiedo ancora giustizia”

Sono trascorsi sette lunghi anni dalla morte di Antonio Parisi e la mamma, Flora Spanò così come i fratelli del 24enne padulese non credono all’incidente stradale. E ancora non si hanno risposte dalla Procura di Pistoia sullo stato delle indagini sulla morte del giovane. La mamma ha anche portato avanti lo sciopero della fame per invocare risposte alla sua lunga lettera inviata alla Procura toscana ma il suo stato di salute non le ha permesso di continuare.

Si tratta del tragedia che si è consumata il 25 settembre 2017 quando Antonio Parisi, 24 anni da compiere, a Larciano, in provincia di Pistoia, perse la vita mentre era alla guida della sua Peugeot, rimase schiacciato tra la stessa vettura e il terreno. Flora Spanò, suo marito che ora non c’è più, e i fratelli, una famiglia originaria di Padula, non hanno mai creduto a un incidente senza altri veicoli coinvolti e hanno sempre chiesto più accertamenti da parte della Procura. Inoltre da qualche tempo è stata anche demolita l’auto, pur se – stando a quanto riferito dalla famiglia Parisi – era ancora sotto sequestro. Di fronte a questa situazione da 7 anni Flora Spanò sta chiedendo risposte. Occorre anche aggiungere che probabilmente il Tribunale toscano non sta fornendo ancora risposte perché effettuando ancora accertamenti.