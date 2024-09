I tre viadotti della “Dorsale Aulettese”: finalmente il Ficarola è aperto, ora il Massavetere attendendo i lavori sul Calibri

Finiti i lavori sul ponte Ficarola, ora altri interventi sono previsti sulla Dorsale Aulettese. Entro fine anno termineranno le opere sul Massavetere. E’ prevista anche la chiusura per 45 giorni per permettere l’alzamento del viadotto. In questo periodo sono previsti dei percorsi alternativi per diminuire i disagi. Dall’anno prossimo poi si avvieranno i lavori sul ponte ‘Calibri’ (dal km 8,351 al km 7,556), programmate dopo l’ultimazione dei lavori principali sugli altri due ponti, allo scopo di non gravare sulla circolazione dell’area.

Le attività principali relative ai ponti riguardano ripristini corticali, sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, installazione di nuove barriere di sicurezza con quelle adeguate alle normative vigenti, oltre alle impermeabilizzazioni degli impalcati ed al rifacimento della nuova pavimentazione.

L’obiettivo finale degli interventi è quello di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale, oltre che di eliminare la precedente limitazione al transito, in vigore per i mezzi pesanti.