La Banca Monte Pruno sostiene la Borsa Internazionale del Turismo scolastico e della Didattica “Fuori dalla Classe”

La Banca Monte Pruno conferma il suo impegno nel promuovere il merito e il valore culturale attraverso il sostegno alla Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica “Fuori dalla Classe” (BITUS), un evento di grande rilievo organizzato a Salerno dal 2 al 4 ottobre 2024, presso Piazza della Libertà. BITUS mette in contatto tour operator, agenzie viaggi, governance delle Destinazioni Turistiche e Gestione degli Attrattori Culturali con studenti, insegnanti e direttori didattici. Tre giornate di conferenze, laboratori, presentazioni e spettacoli offrono opportunità di networking e crescita.



L’evento è ideato e diretto da Domenico Maria Corrado ed è organizzato da Tappeto Volante de I Mercanti d’arte srl, in collaborazione con CoopCulture e supportato scientificamente da BTO Educational. È promosso dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, l’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo di Regione Campania , l’Agenzia Regionale Campania Turismo , il Comune di Salerno, la Camera del Commercio di Salerno e la BCC Monte Pruno. L’iniziativa, presentata ufficialmente nella Sala Gonfalone di Palazzo di Città, ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore Regionale al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e Raffaele Esposito, Consigliere Camerale e Coordinatore del Gruppo Lavoro Turismo della Camera di Commercio di Salerno.



Presente all’evento anche Michele Pierri, Responsabile della Filiale di Mercato San Severino della BCC Monte Pruno, il quale ha sottolineato il forte legame tra la Banca e le iniziative di carattere culturale e sociale nei territori in cui opera.



Il dottor Michele Pierri nel suo intervento ha precisato: “La Bcc Monte Pruno ha sempre creduto nell’importanza di investire in progetti che arricchiscono il nostro patrimonio culturale e che contribuiscono alla crescita delle nuove generazioni. Sostenere la BITUS significa dare un contributo concreto alla formazione dei giovani attraverso il turismo scolastico, uno strumento che consente di scoprire e apprezzare il vasto patrimonio culturale, ambientale e artistico del nostro Paese. Crediamo che questo tipo di esperienze rappresentino un momento fondamentale per la crescita dei cittadini di domani, rendendoli più consapevoli e responsabili. Siamo orgogliosi di essere al fianco di iniziative di tale spessore che valorizzano i territori in cui operiamo e che rafforzano il tessuto sociale e culturale delle nostre comunità.”

L’inaugurazione ufficiale della BITUS è prevista il 2 ottobre prossimo alle ore 10, presso la Sala del Teatro Pasolini a Salerno, dove interverrà, per la Banca Monte Pruno, il Vice-Direttore Generale Cono Federico, mentre il 4 ottobre, dalle ore 12, sempre presso il Teatro Pasolini, è in programma la proiezione del docufilm “I segreti dei luoghi perduti” e vedrà le presenza del Direttore della Fondazione Monte Pruno Antonio Mastrandrea.