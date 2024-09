Sorpresi con materiale pirotecnico durante Napoli-Palermo al “Maradona”. Tre arresti

Nella serata di ieri, durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo presso lo stadio “Maradona”, le forze dell’ordine hanno operato un’importante azione di controllo. Gli agenti della Digos di Napoli, del Commissariato San Paolo e della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura di Napoli, si sono concentrati sul presidio di sicurezza esterno all’impianto sportivo.

Durante i controlli pre-ingresso, sono stati identificati tre tifosi palermitani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ciascuno in possesso di un artifizio pirotecnico tipo “Cobra”. Di fronte a tale situazione, le forze dell’ordine hanno proceduto con l’arresto dei tre individui per il possesso di materiali pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Il Questore di Napoli ha adottato immediatamente provvedimenti restrittivi nei confronti dei tre tifosi provenienti dalla provincia di Palermo. In particolare, è stato emesso un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) della durata di 4 anni. Tali misure sono state istruite e predisposte con attenzione dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.