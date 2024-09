“50 Anni di Cooperazione: Celebrazione del Modello di Credito Mutualistico e del Bene Comune”. Presenti i vertici della Banca Monte Pruno

A Trento sono iniziati, ieri, i festeggiamenti per due importanti ricorrenze: il cinquantesimo anniversario della costituzione di Cassa Centrale Banca e il quinto anniversario del Gruppo Bancario Cooperativo, traguardi che offrono l’opportunità di celebrare un modello di servizio fondato su prossimità e bene comune, con una serie di eventi aperti al pubblico fino al 29 settembre, pensati per rafforzare il legame con la comunità e riaffermare i valori della cooperazione mutualistica di credito. La Banca Monte Pruno, parte attiva e integrante del sistema cooperativo, ha partecipato ai festeggiamenti, rappresentando un elemento di rilievo nel tessuto bancario del Gruppo.

La giornata di apertura è stata caratterizzata dalla Convention istituzionale intitolata “Fondato sul bene comune: come il Gruppo Cassa Centrale rinnova la promessa per costruire il futuro del credito cooperativo”, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra esponenti delle Banche affiliate, tra cui i vertici della Banca Monte Pruno, e delle società del Gruppo.

Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai partecipanti, invitando a riflettere sul valore di “un’esperienza cooperativa del credito nata in Trentino, territorio fecondo di iniziative e divenuto soggetto nazionale”, che rappresenta “un esempio di successo” della volontà di persone di dare vita a una banca che appartenesse a tutti i promotori e non si ponesse obiettivi speculativi”. “Presidiare gli spazi di mercato senza rinunciare ai principi di solidarietà è la cifra distintiva di un percorso virtuoso di difesa del risparmio delle famiglie, di servizio alle piccole e medie imprese, al territorio e alle comunità locali, specie nelle aree interne” ha aggiunto nel suo messaggio il Presidente della Repubblica, che ha concluso inviando “ai protagonisti di questa azione di inclusione sociale il ringraziamento più intenso e l’augurio per l’attività futura”.

Durante l’evento, è stato presentato in anteprima il libro “Una banca fondata sul bene comune”, scritto da Alberto Ianes, storico d’impresa e docente all’Università di Trento. Il volume, pubblicato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ripercorre le tappe fondamentali della storia di Cassa Centrale, fino alla sua affermazione come capogruppo del sistema bancario cooperativo, di cui la Banca Monte Pruno è un esempio significativo di crescita e sviluppo.

La giornata è proseguita con una tavola rotonda moderata magistralmente da Tonia Cartolano, caporedattrice di Sky TG24, cui hanno preso parte figure di spicco del panorama economico e finanziario come Salvatore Rossi, Veronica De Romanis, Alessia Mosca e Johannes Koch.

I vertici della Banca Monte Pruno hanno seguito con interesse il dibattito, che ha approfondito temi di attualità legati all’economia, alla finanza e alla cooperazione.

Nel corso del suo intervento, il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi, ha ricordato i valori fondanti di solidarietà e cooperazione che hanno guidato la nascita della banca 50 anni fa, sottolineando come questi principi continuino a ispirare il lavoro quotidiano del Gruppo. L’Amministratore Delegato di Cassa Centrale, Sandro Bolognesi, ha poi evidenziato la necessità di continuare a innovare per garantire un futuro solido e prospero per le comunità e il Paese.

“Partecipare a questa importante ricorrenza è per noi motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Michele Albanese, Direttore Generale della BCC Monte Pruno, a margine dell’evento. “Il cinquantesimo anniversario di Cassa Centrale Banca e il quinto anniversario del Gruppo Bancario Cooperativo rappresentano traguardi significativi che sottolineano il valore e la forza del modello cooperativo. La cooperazione, infatti, non è soltanto un principio fondante, ma un impegno quotidiano che ci guida nel servire le nostre comunità, in particolare, nelle aree interne. La Banca Monte Pruno continuerà a sostenere con convinzione i valori del credito cooperativo, contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori in cui opera, rinnovando costantemente la sua missione di prossimità e di attenzione al bene comune”.

Le celebrazioni, dopo la cena di gala presso Trento Expo, sono continuate con lo spettacolo di videomapping “La Sinfonia del Colore” sulla facciata del Duomo di Trento.

