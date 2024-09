G7 per le Pari Opportunità a Matera presieduta dalla Ministra Roccella

Si terrà a Matera dal 4-6 ottobre 2024 la riunione dei Ministri G7 responsabili per le Pari Opportunità, presieduta dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. La prima riunione ministeriale G7 dedicata ai temi della parità di genere è stata organizzata nel 2017, quando a Taormina, questo tema fu introdotto sotto l’egida dell’allora Presidenza italiana.

Un G 7 a presidenza italiana in cui si torna a parlare di parità di genere, come a Matera per la tre giorni conclusiva sul tema. Ultimo documento relativo alla parità di genere, redatto in un summit internazionale , è il Manifesto di Women 20 presentato a Roma nell’ottobre 2021, in occasione del G20 a presidenza italiana con Mario Draghi.

Tema clou del dibattito, oggi come allora, non solo il contrasto alla violenza di genere, male profondamente radicato anche nella nostra cultura, ma l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Un diritto si è detto da più parti, che vede ancora l’Italia fanalino di coda nell’Unione europea, ma oggi più che mai una necessità per promuovere nel nostro Paese.sviluppo e crescita..

In occasione dell’evento internazionale G7 per le Pari opportunità il dirigente del settore Traffico, Paolo Milillo, ha emanato un’ordinanza che disciplina la mobilità urbana anche pedonale nelle zone individuate con maggiori restrizioni, con una progressione tra il 1 e il 6 ottobre prossimi.