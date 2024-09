Il Rap come riabilitazione e ricerca di libertà: Revolutionary Rec parla ai detenuti di Eboli

Non solo sparatorie, soldi facili e droga, il rap e l’hip hop rappresentano spesso la lingua più comune atta a denunciare, a osservare e a dirla con parole che vanno dritto al sodo e che arrivano facilmente a chi la ascolta.

Quando poi il rap arriva nell’ Icat di Eboli, l’Istituto a custodia attenuata, assume anche altre connotazioni: la musica come riabilitazione e ricerca della libertà.

Questo il focus dell’indimenticabile giovedì 26 settembre vissuto dai detenuti che hanno incontrato il rapper di Battipaglia, Signor D, nome d’arte dell’avvocato Dario De Rosa, e Exretr0, pseudonimo del producer Mario Barbato.

Un faccia a faccia con i giovani reclusi a Castello Colonna nell’ambito d’una meritoria iniziativa promossa dalla Revolutionary Records, l’etichetta discografica nata in seno all’Empa, associazione di promozione sociale battipagliese.

I due artisti hanno animato un dibattito con i detenuti particolarmente coinvolti nella discussione, orientata sulla mission della Rev: la riscoperta delle origini dell’hip hop, inteso come veicolo di pace sociale e non come mitizzazione della criminalità. Un messaggio di libertà espressiva tra pareti che non servono soltanto a punire, ma pure a rieducare.

Dopo 70 minuti di piacevole conversazione, il rap di Signor D la musica e gli scratch di Exretr0, protagonista pure d’un dj-set, hanno chiuso in bellezza la mattinata.

«È stato un momento di crescita sia per me che, mi auguro, per i detenuti – le parole di Signor D, visibilmente emozionato, a margine dell’evento – e dai numerosi interventi fatti dai giovani sembra che il messaggio valoriale che ho espresso sia stato percepito».

Momenti che segnano l’artista e l’uomo: «La maggior parte dei ragazzi dell’Icat si trova in queste condizioni perché spesso ha un destino già scritto, senz’altre alternative per

poter vivere dignitosamente. Mi chiedo perché, ad eccezione d’alcune validissime figure, come la direttrice dell’Icat e i suoi collaboratori, iniziative simili non vengano promosse da chi di dovere e invece devono sempre partire dai cittadini».

Parole di speranza, quelle della dottoressa Concetta Felaco, direttrice dell’Icat: «Siamo onorati – dice – d’aver ospitato gli artisti e i ragazzi della Revolutionary Records nella casa di reclusione di Eboli, perché parlare della libertà espressiva e d’essere sé stesso è un modo unico per poter coltivare i valori della rieducazione, a noi tanto cari. Signor D ed Exretr0 si sono focalizzati su un tipo di musica, quella che portano avanti, volto al

recupero delle origini e all’approfondimento d’un mondo che va conosciuto al di là delle apparenze. Vorremmo vivere giornate tanto ricche, belle e importanti a cadenza quotidiana, e ci auguriamo di poter replicare quest’esperienza in tempi brevi».

Allietato dalla piacevole mattinata anche Emilio Del Vecchio, presidente di Empa: «Abbiamo voluto trasmettere la nostra passione per le attività che portiamo avanti con Empa e, in particolare, con l’etichetta Revolutionary Records. Oltre alle produzioni musicali ci sta a cuore parlare di noi e dei nostri valori da trasmettere. Formare e creare spazi di confronto».

All’iniziativa hanno collaborato l’Ets Eda, Ecologia diritto e ambiente, presieduta dall’avvocato Michele Landi, la Bm Records, etichetta discografica fondata e guidata dal leggendario producer Mastafive, il collettivo nazionale hip hop Connectio e Intellectus e la Pst Young, rappresentata da Michele Verderame.