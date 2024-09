Incidente stradale nel pomeriggio sulla strada provinciale per Camerota. Due auto sono entrate in collisione per cause da accertare. Il bilancio è di una persona morta, si tratta di una donna e 4 feriti gravi.



Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi de caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture. I feriti sono stati trasportati all’ ospedale di Vallo della Lucania.