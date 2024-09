Ancora un incidente mortale: perde la vita un 32enne di Sarno a Vietri sul Mare

Nuova tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Dopo il drammatico incidente a Camerota di sabato, oggi un nuovo scontro mortale. Stavolta è accaduto lungo la statale che collega Vietri sul Mare a Cava de’ Tirreni, all’altezza di Molina. Per cause da accertare, una moto ed un furgoncino si sono scontrati. Ad avere la peggio, il centauro, Aniello Ingenito, 32enne di Sarno che è rimasto vittima del sinistro.

La vittima-4

Troppo violento l’impatto: purtroppo il giovane ha perso la vita. La moto è sbalzata, finendo lungo strada sottostante. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sull’ennesimo incidente mortale che interessa quel tratto di strada. Traffico in tilt.

Cordoglio dell’amministrazione comunale di Sarno.