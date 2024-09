Basket e integrazione con la Kids of sun di Polla e la cooperativa il Sentiero

Nell’ambito della settimana europea dello sport 2024, lanciata dalla Commissione europea, per promuovere gli sport, gli stili corretti di vita, sani e attivi e conseguentemente anche il benessere fisico e mentali dei cittadini l’Asd Kids of Sun di Polla del presidente Giovanni Mastrangelo in collaborazione con la cooperativa Il Sentiero ha organizzato una splendida giornata di inclusione e integrazione: “Il Basket per tutti”.

Così ieri pomeriggio nella palestra comunale della scuola media, alla presenza del sindaco Massimo Loviso, i ragazzi della società di basket che da due anni stanno giocando insieme e hanno riportato la palla a spicchi a Polla, e gli ospiti del centro per i minori non accompagnati di Polla, hanno disputato un allenamento congiunto.

Soddisfatto il primo cittadino di Polla e il coach dell’Asd Kids of Sun, Alfonso Mastrangelo. Quest’ultimo ha voluto “ringraziare il sindaco e l’amministrazione per la presenza e la forte collaborazione, Fiore Marotta, presidente della cooperativa Il Sentiero e Ivana Metitieri accompagnatrice dei ragazzi. E’ stata una splendida giornata all’insegna del divertimento condiviso e del basket”. La società di Mastrangelo ha oltre 70 piccoli giocatori basket a disposizione tra Polla e Caggiano con bambini e bambine che arrivano anche da altri comuni limitrofi.