Tragedia in Toscana, investito e ucciso un pensionato originario di Caggiano

Tragedia nel tardo pomeriggio nel pieno centro di Pieve a Nievole, lungo la regionale Lucchese. Un uomo di 89 anni originario di Caggiano è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 18. La vittima si chiamava Michele Isoldi, residente a Montecatini ma legatissimo alla sua Caggiano. L’ottantanovenne si trovava quasi al centro del passaggio pedonale in direzione del vicino circolo, quando un’auto che proveniva da Montecatini in direzione di Serravalle lo ha preso in pieno, fermandosi qualche decina di metri più avanti dal luogo del terribile impatto.