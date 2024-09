A Sassano è successo per la 15° edizione della corsa podistica delle “Sette Cappelle”

Domenica scorsa Sassano ha vissuto una giornata di festa e sport con la 15° Edizione della corsa podistica delle “Sette Cappelle”. Con una partenza puntuale alle 9:30, l’evento ha registrato un grande afflusso di partecipanti e pubblico, che ha seguito il percorso con entusiasmo, creando un’atmosfera coinvolgente lungo le strade e all’arrivo.

Organizzata dall’associazione “In cammino con Padre Pio”, presieduta da Giovanni Bautti, e in collaborazione con l’A.S.D. Cilento Run, la corsa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sassano, rappresentato dall’assessore Pio Biancamano e dal consigliere Gaetano Spano, vice-presidente della Comunità Montana Vallo di Diano. Essenziale è stato anche il supporto del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Proloco di Sassano presieduta da Giovanni Calandirello e dell’associazione L’Orchidea Anpas Emergenza ODV presieduta da Carmine Aquino.

Negli anni, la corsa delle Sette Cappelle è diventata un evento sempre più atteso, grazie all’impegno di un team dedicato, che include il vice presidente Demetrio Coccaro e Franco Riccio. La partenza e l’arrivo si sono svolti nella frazione di Varco Notar Ercole. Il nuovo tracciato di 12 km è stato per la maggior parte pianeggiante (7 km), con tratti sterrati di 1,8 km, il che ha reso la manifestazione accessibile anche agli atleti meno esperti.

Al momento della partenza, il pubblico ha potuto seguire l’andamento della gara grazie alla coinvolgente telecronaca del giornalista Carmine Marino, mentre il servizio d’ordine è stato garantito dalla Pubblica Assistenza Protezione Civile “L’Orchidea Emergenza OdV”.

La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti di diverso calibro, da campioni plurimedagliati a semplici appassionati. Per i più giovani, è stata confermata una sezione dedicata ai bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni, suddivisi in categorie in base all’età per delle mini maratone, che si sono svolte parallelamente alla gara principale.

All’arrivo, davanti al Santuario del Cuore Immacolato di Maria, si sono svolte le premiazioni. Il trofeo è stato conquistato da Michele Caggiano della società Running Club Napoli con un tempo di 49:22:87, seguito da Antonio Mangano dell’ASD Carmax Camaldolese e Marco Del Bue della Cilento Run. Per le donne, la prima classificata è stata Francesca Apicella sempre dell’ASD Carmax Camaldolese con un tempo di 56:39:77.

In palio c’era anche un premio speciale dedicato alla giovane fisico nucleare Rosanna Trotta, scomparsa prematuramente, che è stato assegnato alla prima classificata femminile, per un momento emozionante vissuto con la famiglia di Rosanna. Il prestigioso premio “La corsa è vita” è andato al concorrente più anziano, mentre Domenico Trotta dell’ASD Metalfer Pod. Brienza 2000 ha ottenuto il riconoscimento come primo classificato tra i corridori locali.

Al termine della manifestazione, tutti i partecipanti hanno potuto godere di un ristoro ricco e variegato, con pasta, dolci e abbondante frutta fresca, e ognuno ha ricevuto una medaglia di partecipazione. Visto il successo di quest’edizione, l’associazione “In cammino con Padre Pio” ha già annunciato che ci saranno novità anche per la XVI edizione, promettendo una manifestazione ancora più entusiasmante.