Cava de’ Tirreni: una donna incendia la statua di una Madonna

Sconcerto e paura nella chiesa di San Nicola di Bari situata nel quartiere Pregiato a Cava de’ Tirreni. Sotto gli occhi increduli dei fedeli, intorno alle 18:00, una donna ha incendiato la statua della Madonna. Entrata all’interno dell’edificio di culto, infatti, ha dato fuoco alla statua di una Madonna con Bambino, una Madonna del Rosario per la precisione, presente all’interno della chiesa. L’autrice del gesto sarebbe una cinquantenne residente proprio a Cava de’ Tirreni.

La donna è subito fuggita per rifugiarsi nel parco Schwerte, in via Veneto, dove però è stata successivamente fermata dalle forze dell’ordine. La cinquantenne non è nuova ad atti del genere. Qualche giorno prima, infatti, si era resa protagonista di atti di disturbo della quiete presso il cimitero comunale. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno affidato la donna è alle cure del personale sanitario in attesa che le autorità decidano sul da farsi.