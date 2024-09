Uno spray nasale per vaccinare bambini e ragazzi contro l’influenza

Con l’arrivo dell’autunno iniziano purtroppo a manifestarsi anche le prima malattie stagionali. I bambini, tra i soggetti più fragili della nostra popolazione, spesso si ammalano prendendo fastidiosissime influenze, con febbre, tosse e mal di gola e naso che cola

In attesa che parta la campagna antinfluenzale gratuita per gli over 60 domani, primo ottobre, l’Asl Salerno ha già fatto partire le vaccinazioni per i bambini con una offerta vaccinale fortemente potenziata. I pediatri di libera scelta potranno somministrare vaccini presso il proprio studio medico o presso i distretti sanitari di riferimento. Secondo quanto riporta il sito della Regione Campania è possibile vaccinare bambini e ragazzi compresi tra i 24 mesi e i 18 anni con una nuova modalità, accanto a quella tradizionale, più facile da somministrare, più efficace e meno “invasiva”: uno spray nasale. “Flumist Spray Nasale”, questo il nome del vaccino, è prodotto da Astra Zeneca ed è di semplicissima somministrazione. Proprio per questo la Regione invita le Asl e i pediatri di libera scelta a utilizzarlo in pazienti in età evolutiva affetti da disabilità, patologie invalidanti o croniche.

La vaccinazione è gratuita pei i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e per i bambini e ragazzi che vengono considerati soggetti a rischio. L’Asl Salerno ricorda che, scegliendo la vaccinazione, il cittadino non protegge soltanto sé stesso, ma anche le persone che gli stanno intorno, per le quali contrarre l’influenza potrebbe essere particolarmente pericoloso.