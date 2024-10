Altro trasferimento d’urgenza e in emergenza dall’ospedale di Polla in attesa di Chirurgia

Ci sono tanti buoni motivi per riaprire al più presto, come si sta facendo, il reparto di Chirurgia di Polla. Tra questi la “obbligatorietà” del trasferimento di pazienti che nella normalità sarebbero operati nel reparto di Polla. E il problema successivo è il trasferimento, considerando il poco personale a disposizione. Ricordiamo in questo caso il trasferimento con il direttore sanitario Luigi Mandia come infermiere. Ecco un altro caso simile si è ripetuto nei giorni scorsi.

Una donna è arrivata al Pronto soccorso di Polla con una problema allo stomaco che richiedeva un intervento urgente. Chirurgia chiusa e quindi viene disposto il trasferimento a Oliveto Citra. Tuttavia manca il rianimatore, impegnato in un altro trasferimento, e tocca al dottore del Pronto Soccorso, Giannattasio, accompagnare la paziente. Con conseguente “svuotamento” del Pronto soccorso di una unità medica nel reparto nevralgico dell’ospedale di Polla.