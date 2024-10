Missione giapponese per la Basilicata. Ottimo bilancio per l’offerta lucana al Tourism expo Japan

Bilancio positivo per l’esperienza della Regione Basilicata e della offerta turistica presentata dall’Azienda di promozione turistica al ‘Tourism Expo Japan’ di Tokyo.

Lo ha reso noto la stessa Apt, evidenziando la partecipazione lucana a “numerosi incontri bilaterali per la costruzione di progetti di promozione in Giappone anche in vista di Expo Osaka 2025”.



I rappresentanti della delegazione lucana, guidata dal presidente della Regione, Vito Bardi, hanno incontrato i rappresentanti di alcune importanti imprese e investitori giapponesi, della prefettura di Nagasaki, delle principali corporation del settore dell’editoria e comunicazione, della Eu Japan Fest, l’organizzazione costituita dalle principali aziende giapponesi che da 35 anni sostiene le Capitali europee della cultura, con cui saranno progettate produzioni culturali comuni, che prevedano uno scambio fra creativi lucani e giapponesi, in un’ottica di internazionalizzazione del tessuto creativo locale.

Negli ultimi giorni di Tourism Expo Japan la Basilicata è stata protagonista in diversi incontri seminariali dove la responsabile Enit Tokyo, ha presentato in lingua giapponese a tour operator e giornalisti, le bellezze della Basilicata.

“È stata una missione impegnativa – ha commentato il direttore generale dell’Apt, Antonio Nicoletti – ma sono certo che questi sforzi verranno ripagati con una crescente attenzione dei viaggiatori giapponesi nei confronti della Basilicata”.