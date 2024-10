Dissidi tra fornitori e Asl, fermo amministrativo per un’ambulanza dell’ospedale di Polla

Propabili poblemi con i pagamenti o come altra ipotesi nell’iter burocratico, alcune ambulanze dell’Asl di Salerno bloccate con il fermo amministrativo. Tra queste una di Polla. Si tratta di ambulanze moderne e dovrebbe esserci qualche inghippo tra l’azienda fornitrice, con sede a Ravenna, e l’azienda sanitaria locale. Si sta provando a risolverlo, ma nel frattempo, in soccorso degli ospedale sono arrivati le associazioni locali. A Polla ad esempio l’ambulanza in questo momento è fornito dalla Gopi onlus.