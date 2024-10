Riapre (a caro prezzo) il reparto di Chirurgia di Polla. Situazione tampone in attesa dei rinforzi

Al via da questa mattina la situazione – tampone occorre subito dirlo – per riaprire il reparto di Chirurgia di Polla. Le turnazioni, ferme per mancanza di personale medico, possono riprendere e con essere le operazioni chirurgiche grazie all’impiego di medici in Alpi, Attività Libero Professionale Intramuraria. Si tratta di rinforzi necessari ma a caro prezzo con turni che vengono pagati quasi mille euro. Ovviamente sarà – ripetiamo – una soluzione tampone in attesa dei concorsi e dell’arrivo di nuovi chirurghi ufficiali, magari da far integrare subito e al meglio con gli altri colleghi, aspetto questo che non è sempre riuscito.

Per completare le turnazioni Il lunedì pomeriggio ci sarà un un proctologo ad operare mentre i turni di notte verranno coperte da un ortopedico e da un urologo.