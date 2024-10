Sant’Arsenio piange Giovanni “Martellini” tra gli ultimi meccanici del paese e grande amico dei cani randagi 

Giovanni Aromando da tutti chiamato “Martellini” aveva una delle poche attività di meccanico rimaste aperte a Sant’Arsenio. Conosciuto da tutti, compaesani e turisti, per la sua disponibilità e per prezzi a dir poco ponderati, gestiva l’unica attività in paese dove era possibile ancora riparare o acquistare una bicicletta o apportare piccoli interventi di meccanica ad automobili o piccoli mezzi agricoli. Ma la sua era una bottega anche dove ritrovarsi, quelle in cui appena si arriva si trova un sorriso seppur velato da una certa timidezza, quelle dove si trascorrono delle ore in compagnia, abbandonando l’esagerata frenesia della quotidianità. Martellini, poi, più i suoi clienti erano piccoli e più era generoso: riparare la ruota della bici costava pochi euro e a volte il lavoro veniva reso gratuitamente.



E poi il suo grande amore per i cani randagi. Quelli abbandonati, sopraffatti dal freddo, dalla fame e dalla tristezza dell’abbandono. Non li lasciava mai senza cibo o acqua e senza il conforto di una carezza. E’ stato infatti un punto di riferimento anche per i volontari e le volontarie del Vallo di Diano. Bastava solo chiedere e Giovanni Aromando anche di notte era disponibile a fornire il suo supporto.

Ed allora, un pensiero doveroso a chi ha fatto della gentilezza, della riservatezza, dell’ altruismo e dell’onestà un suo stile di vita. Doti a lui riconosciute da tanti che lo ricordano con affetto e già con nostalgia.

Giovanni Aromando aveva 71 anni e purtroppo un brutto male l’ha portato via all’affetto dei suoi familiari, amici e compaesani.