Bar svaligiato e devastato a Eboli: è la seconda volta in pochi mesi. L’ira dei proprietari

Secondo furto in pochi mesi al Distributore Esso di Eboli nei pressi dell’uscita autostradale.

Il primo risale allo scorso maggio, un colpo messo a segno di notte verso le 3:45 circa, il secondo avvenuto questa notte alle 2:20 circa. In entrambi i casi il danno subito è stato di molte migliaia di euro.



Il modus operandi da parte dei malviventi è sempre lo stesso; la banda di ladri è composta da almeno 5 persone e dalle immagini del sistema di videosorveglianza sembrerebbe essere sempre la stessa banda. Nel primo furto è stata adoperata una Alfa Stelvio scura, mentre adesso un Alfa Giulietta di colore bianco.



L’amministratrice della società Maria Morcaldi non ce la fa più: “Siamo indignati di quanto è successo, in pochi mesi è il secondo furto subito, non si può lavorare in queste condizioni. Chiediamo più controllo e supporto dalle forze dell’ordine; ormai Eboli è terra di nessuno, non ci sentiamo più tutelati e tranquilli”.