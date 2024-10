In giro con la droga per Marsicovetere, scoperto dall’unità cinofila dei carabinieri

Nel corso del weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, avvalendosi della preziosa collaborazione del Nucleo Cinofili di Tito, hanno attuato un servizio straordinario con particolare riguardo alle violazioni in materia di stupefacenti e alla sicurezza stradale. L’attività operativa, concentrata sulle principali arterie viarie e nei luoghi di ritrovo, ha consentito di trarre in arresto, a Marsicovetere, un 24enne trovato in

possesso, a seguito della perquisizione della sua abitazione, di 118 grammi di hashish, 58 grammi di marijuana e 100 semi di canapa indiana. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato posto sotto sequestro.



Nell’ambito dello stesso servizio, gli uomini della Benemerita hanno denunciato un 42enne sempre del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica e un cittadino nigeriano per soggiorno illegale sul territorio italiano.