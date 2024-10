Incendio di rifiuti a Persano, diossina nel latte

Sono positive le analisi dei veterinari dell’Asl effettuate in un caseificio dopo l’incendio dei rifiuti italo tunisini stoccati nella caserma miliare a Persano. Il risultato è scaturito dai controlli effettuati dopo l’incendio di rifiuti, di fine luglio, alla caserma di Persano. Il primo riscontro positivo è avvenuto in un caseificio di Serre. Latte contaminato dalla diossina. I veterinari hanno strabuzzato gli occhi e allertato i loro vertici per le contro analisi e le altre attività necessarie.

I controlli in corso potrebbero serbare nuove sorprese. Con molta probabilità altri caseifici potrebbero essere stati contaminati dal mega incendio di fine luglio. Il lavoro dell’Asl continua. I veterinari predicano prudenza. Intanto i dati raccolti nel caseificio di Serre sono stati sottoposti a contro analisi. Il risultato è atteso nelle prossime ore. E sarà un verdetto di non poco conto, considerando che rivelerà la quantità di diossina ritrovata dai veterinari.