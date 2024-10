La Monte Pruno alla Borsa del turismo scolastico. Federico: “Investimenti su territorio e giovani”

La Banca Monte Pruno ha partecipato all’inaugurazione di BITUS 2024, la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, con la presenza del Vice Direttore Generale Cono Federico, presso la Sala Pasolini di Salerno.

La manifestazione, in programma dal 2 al 4 ottobre in Piazza della Libertà a Salerno, è dedicata a mettere in contatto operatori del settore turistico, scuole e istituzioni per promuovere la didattica esperienziale e il turismo scolastico.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti importanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui Felice Casucci, Assessore al turismo della Regione Campania, Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Alessandro Ferrara, Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Eventi e Innovazione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, e Raffaele Esposito, Consigliere camerale e coordinatore del Gruppo Lavoro Turismo della Camera di Commercio di Salerno.

Dopo i saluti istituzionali, l’evento è ufficialmente iniziato con la partecipazione di numerose scuole che hanno visitato gli stand di diverse destinazioni turistiche italiane, offrendo agli studenti un’importante occasione di scoperta e apprendimento.

Nel suo intervento, Cono Federico, Vice-Direttore Generale della Bcc Monte Pruno, ha portato i saluti della Banca e sottolineato l’importanza della manifestazione: “BITUS mette insieme due concetti molto cari alla nostra governance, giovani e territorio. Da sempre, infatti, la Banca investe sia sulla formazione dei giovani studenti mediante iniziative di conoscenza applicata alla pratica, sia sulla valorizzazione delle bellezze turistiche dei nostri territori con iniziative di divulgazione e approfondimento del patrimonio storico, culturale e paesaggistico locale.”

La Banca Monte Pruno conferma così il suo impegno a favore della promozione culturale e dell’educazione dei giovani, consolidando il legame con il territorio e le sue eccellenze.