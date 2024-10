Sospesa l’attività di un esercizio commerciale a Melfi

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Melfi ha notificato il provvedimento di sospensione dell’attività per la durata di 5 giorni, emesso dal Questore Giuseppe Ferrari, al titolare di un esercizio commerciale, ubicato nel centro storico di Melfi, per la somministrazione di cibi e bevande a persone con segnalazioni e/o precedenti di polizia. I controlli, effettuati a partire dal mese di marzo 2024 presso l’esercizio, hanno permesso di stabilire che quest’ultimo era un ritrovo abituale per persone con precedenti.

Tale risultato è stato raggiunto a seguito di mirati servizi predisposti settimanalmente sul territorio di Melfi con l’impiego di personale del Commissariato di PS di Melfi e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata al fine di intensificare l’attività di controllo del territorio e prevenire i reati contro il patrimonio. Il personale impiegato ha svolto accurati controlli presso alcuni esercizi commerciali provvedendo ad identificare gli avventori degli stessi. Nel corso della scorsa settimana, sono state identificate 254 persone e controllati 168 veicoli .