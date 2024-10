Una “scorta” di ragazzi in bici per l’ultimo viaggio del meccanico delle due ruote di Sant’Arsenio

Il rumore delle ruote, dei ragazzi commossi, lo scampanellio stavolta triste, e una lunga file di bici, le bici che lui ha sempre voluto aggiustare. Spontaneamente un gruppo di ragazzi di Sant’Arsenio ha voluto “scortare” così il mago della bici verso il suo ultimo viaggio, dalla chiesa al cimitero in carro funebre. Giovanni Aromando da tutti noto come “Martellini” questo pomeriggio è stato salutato per l’ultima volta, strappato dalla vita e dalle sue amate bici e dalle sue tante passioni da una malattia. Era una delle poche attività di meccanico rimaste aperte a Sant’Arsenio, un artigiano dei pedali.

Conosciuto da tutti gestiva l’unica attività in paese dove era possibile ancora riparare o acquistare una bicicletta o apportare piccoli interventi di meccanica ad automobili o piccoli mezzi agricoli e si è meritato – con grande giudizio – anche il cordoglio pubblico dell’amministrazione comunale.