Alfieri sospeso dalla carica di sindaco e Presidente della Provincia

Il sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, è stato sospeso dalle cariche dopo l’inchiesta per turbativa d’asta e corruzione che ha scosso la regione. La decisione è stata presa stamattina dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha disposto la sospensione dagli incarichi come previsto dalla legge. Alfieri è attualmente detenuto nel carcere di Fuorni, in attesa di essere interrogato lunedì.

A sostituire Alfieri, come facente funzione, sono stati designati il vice sindaco Maria Antonietta Di Filippo a Capaccio Paestum e il vice presidente Giovanni Guzzo in Provincia. Nel frattempo, gli inquirenti stanno esaminando il materiale sequestrato ieri dagli ufficiali delle finanze nell’ufficio di Alfieri, tra cui quaderni e bloc notes con appunti dell’ex sindaco.

L’indagine coinvolge anche altre cinque persone, tra cui la sorella di Alfieri, alla quale è stata imposta la misura degli arresti domiciliari. Al centro dell’inchiesta ci sono due appalti per l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Capaccio Paestum, ma le indagini potrebbero allargarsi ad altri appalti, come il prolungamento della strada provinciale 417 Aversana, la Fondovalle Calore e il sottopassaggio ferroviario di Capaccio Paestum.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha commentato l’accaduto esprimendo fiducia nell’operato della magistratura e dichiarandosi vicino, dal punto di vista umano, a Franco Alfieri. “Sono fiducioso nell’azione della magistratura che svolge il suo controllo di legalità e sono certo che in tempi assolutamente brevi si potrà risolvere questa dolorosa vicenda”, ha dichiarato Napoli.

La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.