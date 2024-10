Il programma RAI, Linea Verde Italia, in onda dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni

Sarà dedicata al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni la prossima puntata

del programma di RAI1 Linea Verde Italia (ore 12.30) realizzato in convenzione con il

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Un appuntamento settimanale in 38

puntate, condotto dalla consolidata coppia di conduttrici, Elisa Isoardi e Monica

Caradonna. Un viaggio per raccontare storie dell’Italia che guarda all’ambiente come

risorsa strategica per un futuro sempre più sostenibile.



La puntata in onda sabato 5 ottobre mostrerà al grande pubblico le bellezze dell’Area

Marina Protetta di S. Maria di Castellabate con il suo mare incontaminato dal fascino

irresistibile, l’itinerario proseguirà poi con la visita all’oasi del fiume Calore nei pressi del

ponte medievale nel comune di Laurino per mostrare come vengono monitorate le

acque.

“Sono particolarmente contento, dichiara il Presidente Coccorullo, che il Parco Nazionale

del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è più volte presente sulle reti RAI, ciò testimonia

l’importante lavoro fatto per la tutela della natura, dell’ambiente e di tutto il territorio. Siamo

sempre più proiettati a catturare importanti settori del turismo sostenibile che ci consentirà

anche di destagionalizzare l’offerta turistica dell’area protetta”.