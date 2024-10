Un turista inglese di 72 anni è morto nel pomeriggio di ieri lungo la spiaggia del Pozzillo a Castellabate a causa di un malore improvviso mentre era in acqua. Malgrado i diversi tentativi di soccorso da parte del personale del 118 l’uomo ha perso la vita per cause naturali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del posto e la Guardia Costiera per tutti i rilevi del caso.