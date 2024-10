Un peluche di un elefante e una lettera commovente. Mamma Filomena cerca il poliziotto che ha omaggiato Elisa Claps

La mamma di Elisa Claps sta cercando una persona, un uomo che con un piccolo gesto, la ha resa felice. Un “semplice poliziotto”, così si definisce, che ha voluto omaggiare il ricordo di Elisa, la ragazza uccisa a Potenza trent’anni fa.

Con un post su Facebook Filomena, la mamma di Elisa, e Libera hanno lanciato l’appello mostrando il piccolo elefantino che “con i fiori bianchi è stato lasciato da Carlo ‘un semplice poliziotto in servizio nella provincia di Bari’, sulla tomba della nostra Elisa. Questo piccolo pensiero con una lettera bellissima sono stati consegnati a mamma Filomena che, vorrebbe ringraziare Carlo.

“A Carlo chiediamo di contattarci in privato sulla nostra pagina o di contattare Marianna Tamburrino referente del Presidio Libera Potenza ‘Elisa Claps e Francesco Tammone”. A voi tutti amici, chiediamo di aiutarci a condividere e diffondere il più possibile il nostro appello per riuscire nel breve tempo possibile a mettere in contatto Carlo e mamma Filomena