Controlli straordinari disposti dalla Questura di Potenza: arrestate due persone

La Polizia di Stato ha arrestato, per due distinti reati, un 51enne originario di Potenza, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, e un ragazzo di 18 anni della Provincia di Napoli, coinvolto in una truffa ai danni di una coppia di novantenni. Questi arresti sono stati resi possibili grazie all’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione della criminalità, attuati con l’impiego di agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Potenza.

Nel primo caso, un uomo di 51 anni, incensurato, è stato fermato a bordo della sua auto durante controlli mirati nel quartiere “Bucaletto”. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina e 2.500 euro in contante. Il giovane di 18 anni è stato invece individuato vicino alla stazione ferroviaria di Potenza Centrale. Gli agenti, dopo averlo controllato, hanno rinvenuto 1.000 euro in contanti, provento di una truffa appena commessa ai danni di una coppia di anziani, i quali avevano consegnato il denaro convinti di aiutare un nipote fermato dai Carabinieri. L’intervento della Polizia è stato possibile grazie alla prontezza di un altro nipote delle vittime, che insospettito dalla situazione, ha contattato il 113 per segnalare l’accaduto.