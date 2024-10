Furto sventato da un giovane in un condominio a Padula

I furti nel Vallo di Diano continuano a destare preoccupazione, con una banda sospetta che sembra aver preso di mira il territorio e agisce a bordo di un’Audi grigia. L’ultima incursione dei malviventi è avvenuta in via nazionale a Padula all’interno di un condominio, intorno alle 21:30, quando hanno tentato di compiere un furto in un’area molto frequentata.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo di un giovane che abita nella palazzina ha impedito che si compiesse il furto. Il giovane, infatti, ha udito rumori sospetti provenire dal retro dell’edificio e si è affacciato alla finestra, scoprendo uno dei ladri intento a forzare la saracinesca di un garage.

Nonostante le minacce ricevute, il coraggioso giovane ha reagito prontamente mettendosi a urlare, costringendo il malvivente a fuggire verso un’auto Audi grigia parcheggiata nelle vicinanze, dove altri complici lo attendevano. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono stati immediatamente allertati e si sono recati sul posto per indagare sulla vicenda.

Le Forze dell’Ordine stanno lavorando per risolvere il caso, con il coinvolgimento anche dei carabinieri della Stazione di Padula che, avvalendosi dei sistemi di videosorveglianza privati, stanno seguendo le tracce dei malviventi responsabili di questo ennesimo tentativo di furto.