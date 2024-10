Al via la V edizione del “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore” rivolto agli studenti delle scuole di tutta Italia

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l’Associazione Battiti di Pesca, lancia la quinta edizione del Concorso Nazionale Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, un’importante iniziativa rivolta agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutta Italia. Le scuole interessate potranno iscriversi entro il 10 novembre 2024 e inviare i loro elaborati entro il 15 febbraio 2025. A vincere la scorsa edizione del prestigioso premio sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Sassano.

Il concorso si propone di stimolare nei giovani una riflessione critica su temi fondamentali come legalità e rispetto per l’ambiente. Il tema di quest’edizione, “Legalità ed ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società ed una nuova economia”, trae ispirazione dalle parole di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica brutalmente assassinato il 5 settembre 2010 per il suo impegno a favore della tutela ambientale e contro la criminalità organizzata. Vassallo, noto come “Il Sindaco Pescatore”, ha dedicato la sua vita alla difesa del territorio, opponendosi alla cementificazione selvaggia e promuovendo uno sviluppo sostenibile.

“Mantenere vivo il sogno di Angelo Vassallo, un sogno intriso di giustizia e valori civili, è un dovere fondamentale per preservare il nostro futuro – ha dichiarato Dario Vassallo, presidente della Fondazione – invitiamo tutte le scuole a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo a mantenere viva la fiamma dei principi di giustizia, cittadinanza e sostenibilità.”

Il concorso mira a trasmettere ai giovani i valori di onestà, trasparenza e impegno civile che hanno caratterizzato l’azione amministrativa di Vassallo. Gli studenti sono invitati a produrre elaborati su due temi principali: azioni concrete per ridurre il degrado ambientale e sistemi efficaci per prevenire e combattere la corruzione, promuovendo la trasparenza nelle istituzioni e garantendo un accesso equo alla giustizia.

Le scuole potranno inviare opere suddivise in quattro sezioni: letteraria, artistica, multimediale e musicale. Nella sezione letteraria, gli studenti potranno concorrere con racconti, articoli, saggi e poesie. La sezione artistica consentirà di presentare disegni, pitture e sculture, mentre nella sezione multimediale si potranno realizzare video e cortometraggi. Infine, la sezione musicale accoglierà composizioni originali.

Le scuole interessate possono inviare la domanda di iscrizione all’indirizzo email premio@fondazionevassallo.it entro il 10 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e consultare il bando e gli allegati dell’iniziativa.