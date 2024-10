Il Vallo di Diano piange la scomparsa di Rosanna Bove Ferrigno

Il Vallo di Diano oggi si trova avvolto in un profondo dolore per la perdita di Rosanna Bove Ferrigno, presidente del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, una figura di grande rilievo per la comunità locale. Rosanna è deceduta questa mattina presso l’ospedale di Potenza, dove era ricoverata per affrontare una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti e affranti quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla, di apprezzare la sua indole solare e di condividere con lei momenti di vita e impegno sociale.

Rosanna Bove Ferrigno era una donna straordinaria, dotata di un’energia contagiosa e di un inconfondibile spirito di dedizione. Sorella di Tiziana Bove Ferrigno, attiva in ambito politico, e cognata dell’attuale presidente facente funzione della Provincia di Salerno, Rosanna aveva sempre manifestato un forte senso del dovere verso la comunità del Vallo di Diano. Alla guida del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, una delle istituzioni più antiche e prestigiose del territorio, aveva portato avanti con impegno numerose iniziative culturali e aggregative, riuscendo a mantenere viva una tradizione di condivisione e scambio che da decenni caratterizza l’associazione.

Nonostante la malattia che l’aveva colpita, Rosanna non aveva mai perso la forza e la volontà di contribuire al benessere del suo amato territorio. La sua battaglia contro il male è stata condotta con grande dignità e determinazione, senza mai lasciare che le sofferenze fisiche la privassero della sua caratteristica gentilezza e del suo affetto per gli altri. Anche nei momenti più difficili, Rosanna ha continuato a pianificare e gestire le attività del Circolo, sempre con il sorriso sulle labbra e la disponibilità verso il prossimo.

Il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, sotto la sua guida, ha continuato a essere un punto di riferimento culturale per il Vallo di Diano. Rosanna aveva saputo dare un’impronta moderna e inclusiva, coinvolgendo un ampio spettro di persone nelle attività, dalle conferenze storiche agli eventi artistici e letterari, creando uno spazio di dialogo e crescita per la comunità. La sua capacità di tessere relazioni umane profonde, basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, l’aveva resa una figura amata e rispettata da tutti.

Il suo impegno, però, non si limitava solo al Circolo. Rosanna era una donna attenta ai bisogni del prossimo, sempre pronta a tendere una mano a chiunque ne avesse bisogno. Il suo carattere affettuoso e accogliente l’aveva resa un punto di riferimento non solo per la famiglia e gli amici, ma anche per chi cercava sostegno o un semplice sorriso nei momenti difficili. La sua forza d’animo e il suo ottimismo erano fonte di ispirazione per chiunque la circondasse.

La sua battaglia contro la malattia è stata lunga e difficile, ma Rosanna non ha mai perso la sua voglia di vivere e la sua capacità di far sentire gli altri importanti. Anche durante le cure più impegnative, continuava a seguire le attività del Circolo, a partecipare agli incontri, a offrire il suo contributo con la passione che l’ha sempre contraddistinta. La sua presenza, pur segnata dalla sofferenza, non ha mai perso quella luce che la rendeva speciale agli occhi di chi la conosceva. La notizia della sua morte ha colpito profondamente il Vallo di Diano, una comunità che oggi si stringe nel dolore per la perdita di una delle sue figure più luminose.

Rosanna Bove Ferrigno sarà ricordata per il suo amore per la vita, per la sua disponibilità verso il prossimo e per la sua instancabile opera a favore della cultura e del bene comune. La sua eredità morale e il suo esempio di forza e generosità resteranno vivi nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco. Il Vallo di Diano non dimenticherà mai la donna straordinaria che è stata, e il suo ricordo continuerà a vivere nelle iniziative del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere con lei un pezzo di strada.