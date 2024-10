Prevenire le truffe agli anziani: il capitano Pastori a Caggiano per dare consigli e rispondere alla domande dei presenti

Il capitano dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, Veronica Pastori, ha incontrato gli anziani del circolo di Caggiano per affrontare il tema delle truffe. Per circa un’ora l’ufficiale ha dato consigli e spiegato cosa fare di fronte a tentativi di truffa o di raggiri sia telefonici, sia online, sia in presenza. Un incontro voluto fortemente dal circolo degli anziani di Caggiano e dal Comune per prevenire un problema che ha colpito anche la comunità caggianese in questi anni.

Il presidente del centro per anziani, Angelo Morrone, ha fatto da padrone di casa e davanti a una folta platea ha spiegato i dubbi, le paure e proposti vari quesiti al capitano. Ad accompagnare l’ufficiale il sindaco Modesto Lamattina, diversi amministratori, il presidente dell’associazione carabinieri, il cavaliere Rocco Croce, e il maresciallo della stazione di Caggiano, Marcantonio Monte.

Il capitano ha illustrato quali sono le modalità più frequenti di tentativi di truffa e cosa le persone devo fare. “Innanzitutto – ha riferito – chi subisce una truffa non è mai colpevole e bisogna subito denunciare. Quando ricevete una telefonata, una mail, un messaggio abbiate il dubbio, siate diffidenti e chiamate subito il 112. Noi siamo pronti per ascoltarvi e aiutarvi. Non esistono reati minori – ha aggiunto – e noi carabinieri siamo all’opera per prevenire e intervenire per qualsiasi azione, abbiate fiducia di noi e delle istituzioni”.

Il capitano ha poi anche fatto visita alla sede dell’associazione dei carabinieri accompagnato dal luogotenente Croce e dagli altri associati, carabinieri in pensione o congedati che sono rimasti legati all’Arma e fanno volontariato.