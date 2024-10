Tentò un furto in casa e aggredì un passante: arrestato per rapina a Giffoni

A Giffoni Valle Piana, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per “tentata rapina impropria aggravata” emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Roberto Emiliano Bracciante. Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal gip, l’indagato, lo scorso settembre, mediante effrazione di una vetrata del piano terra, avrebbe tentato di entrare in un’abitazione, venendo sorpreso da un passante con il quale ingaggiava una colluttazione per poi darsi alla fuga.