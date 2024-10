Incidente stradale a Salerno: auto tampona scooter in via Lungomare Colombo

Nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale in via Lungomare Colombo a Salerno, dove un’auto ha tamponato uno scooter, causando l’intervento immediato dei soccorritori del 118. Il conducente del veicolo a due ruote ha ricevuto le prime cure sul posto , ma a causa delle condizioni riportate è stato necessario il trasporto presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per ulteriori accertamenti.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Il traffico lungo la via Lungomare Colombo ha subito rallentamenti.