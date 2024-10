Contrasto ai furti. L’Arma dei Carabinieri invia la Squadra di Intervento Operativo a Vallo della Lucania

Nella serata di ieri è entrata in attività una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli nel territorio di Vallo della Lucania. Questa squadra speciale, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Prefettura di Salerno, è specializzata nel controllo del territorio e nel contrasto alle forme organizzate di criminalità predatoria.

Il personale altamente addestrato delle S.I.O., definito come “unità operative” specializzate nei servizi di controllo straordinario del territorio, collaborerà con i Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania. Questo intervento mira ad intensificare l’attività di vigilanza nella vasta area a sud del capoluogo salernitano, con un focus sul controllo delle autovetture in transito e delle persone sospette, al fine di contrastare gruppi criminali attivi nei furti nelle abitazioni.

Al fine di garantire un intervento efficace delle forze dell’ordine, l’Arma invita tutti i cittadini a collaborare segnalando tempestivamente al numero di emergenza 112 la presenza di persone o autovetture sospette nei pressi delle abitazioni o eventuali furti subiti o tentativi degli stessi. Questa azione permetterà un rapido intervento delle forze dell’ordine coadiuvate dalle squadre specializzate, oltre all’attuazione di piani operativi più ampi per intercettare possibili soggetti o veicoli in arrivo o in fuga dalla zona.