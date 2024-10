Il 26 ottobre, a Sassano, si ricordano Giovanni Rubino e tutte le vittime della strada

Il 12° anniversario della scomparsa di Giovanni Rubino, tragicamente deceduto nel 2012 in un incidente stradale, rappresenta un momento di riflessione e commemorazione non solo per la sua famiglia, ma per tutta la comunità del Vallo di Diano. Il giovane, conosciuto affettuosamente dai suoi amici come “piccola peste”, perse la vita all’età di soli 22 anni, dopo aver riportato gravi ferite in un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 78, nei pressi della chiesa di San Rocco.

Per onorare la memoria di Giovanni e ricordare tutte le vittime della strada, in particolare i giovani che sono stati strappati alla vita in modo così tragico, il fratello Michelangelo e la sua famiglia hanno organizzato una celebrazione Eucaristica. L’evento si terrà il 26 ottobre alle ore 18:30 presso la chiesa “Madonna di Pompei” a Silla di Sassano. La celebrazione non solo segnerà un momento di preghiera per Giovanni, ma sarà anche un’occasione per tutti coloro che desiderano ricordare i propri cari scomparsi a causa di incidenti stradali.