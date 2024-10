Autonomia scolastica a Caggiano, interrogazione in Regione. “Perché non vengono rispettate la sentenze?”

A tutt’oggi sia la Regione che l’ufficio regionale scolastico non hanno ancora ridato l’autonomia scolastica all’Istituto comprensivo di Caggiano/Auletta nonostante una sentenza del Tar Campania di luglio, due ordinanze del Consiglio di Stato che rigettato la richiesta di sospensiva da parte della Regione Campania di tale sentenza, una diffida ad adempiere da parte del Tar e una nomina di commissario ad acta da parte del Prefetto di Salerno.

“Grazie al presidente della Commissione Aree Interne Michele Cammarano – si legge in una nota del Comune guidato dal sindaco Modesto Lamattina – nei giorni scorsi è stata depositata una ulteriore interrogazione Consiliare urgente”. L’interrogazione ha come oggetto l’esecụzione delle sentenze del TAR concernenti |’annullamento dei provvedimenti di dimensionamento scolastico Ripristino del codice meccanografico dell’istituto Comprensivo di Caggiano.

“Ringraziamo ancora una volta l’On. Michele Cammarano per l’impegno profuso per far rispettare da parte della Regione Campania la sentenza del TAR Campania che ripristinava ‘immediatamente’ l’autonomia dell’istituto Comprensivo di Caggiano/Auletta. Continuiamo a credere che il nostro Paese sia uno Stato di diritto dove le sentenze si rispettano e si eseguono da parte di tutti”, termina il comunicato dell’amministrazione comunale.