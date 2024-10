Fondi in arrivo per Polla e gli altri comuni del B.I.M. Sele. Il sindaco Loviso. “Riconosciuti più di 3 milioni di euro”

Presso l’aula consiliare “Santa Chiara” del comune di Polla si è svolta una conferenza stampa, voluta dal sindaco Massimo Loviso, per parlare del rimborso che Polla e altri comuni delle province di Salerno, Avellino e Potenza, facenti parte del Bacino Imbrifero Montano del Sele-Tanagro, riceveranno dalla società energetica Iren, che gestisce la centrale idroelettrica nel territorio comunale di Pertosa.

“La società Iren- ha spiegato Loviso- riconoscerà agli 81 comuni del BIM più di 3 milioni e 100 mila euro. Queste somme verranno divise tra tutti i comuni. La fetta maggiore, pari a un 45% di questa cifra, sarà a disposizione del comune di Polla che si è reso parte attiva di questa iniziativa, un’iniziativa che da circa due anni stiamo portando avanti”.

“Questi sovracanoni che verranno riconosciuti al comune di Polla- ha concluso Loviso nello spiegare come sarà impiegato il denaro- serviranno principalmente per ridurre la tassazione, anche per portare a termine un altro impegno che avevamo assunto in campagna elettorale: rivedere i tributi comunali. Sarà una riduzione graduale, ma cominceremo già dal prossimo anno, dal 2025 “.