Lorenzo Peluso premiato a Lagonegro. “Grande emozione per me”

Si è chiusa la sesta edizione del “Premio nazionale letterario Giuseppe De Lorenzo”, ideato e promosso dalle associazioni “La Castagna ra Critica” e “I Pionieri del liceo scientifico ‘G. De Lorenzo” di Lagonegro, e patrocinato dalla locale amministrazione comunale. Obiettivo del premio far riscoprire e diffondere la personalità e l’opera del geologo-orientalista lucano, insieme con la promozione e la valorizzazione dei luoghi delorenziani, nei loro aspetti geomorfologici, naturalistici, artistici, spirituali e culturali. Per la sezione letteraria “Luoghi e memorie delle aree appenniniche – sezione letteraria” un ex aequo, Savino Monterisi e Lorenzo Peluso. Per la categoria “Dialogo interculturale e sociologia” primo premio a Donatella Franzese. Per la sezione scientifica premiato Giuseppe Damone. A Rocco De Rosa il primo premio per la categoria “Spiritualità”. Ad Annarita Sannazzaro e Rossana Greco il primo premio “Turismo culturale e turismo lento”, mentre altro ex aequo per opere inedite, rispettivamente a Chiara Manieri per la tesi di specializzazione in Archeologia presso l’università del Salento e a Silvia Parentini per la tesi di dottorato di ricerca in Architettura presso l’ateneo lucano. Nel corso della serata di premiazione, moderata dalla conduttrice e attrice teatrale Eva Immediato, consegnate anche 8 menzioni di merito. Ad arricchire la manifestazione, organizzata nell’aula consiliare di Lagonegro alla presenza di un numerosissimo pubblico, il pianista e compositore Giacomo Aula attraverso dialoghi musicali dell’inedito duo di sole corde, con Tommaso Pugliese da Reggio Calabria. Le associazioni Castagna ‘ra Critica e Pionieri Lagonegro hanno ritenuto commissionare ad Aula un brano originale ispirato e dedicato alla figura del De Lorenzo. Il tema del concorso di questa sesta edizione è stato ispirato alle nuove e vecchie rotte della conoscenza tra fantasia e realtà nel contesto appenninico e mediterraneo: viaggi, transumanza e migrazioni storiche lungo fiumi, tratturi e approdi. Un tema che ha stimolato la partecipazione di circa 40 proposte editoriali, candidate nelle diverse sezioni del premio da scrittori e case editrici di livello nazionale. A valutare le opere edite e inedite una prestigiosa giuria presieduta da Maurizio Lazzari del Cnr Ispc di Potenza, e composta da Luigi Catalani, direttore della biblioteca nazionale; Debora Infante, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale; Leonardo Di Summo, presidente dell’ Ordine dei geologi di Basilicata; Domenico Calcaterra professore ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II; Luigi Beneduci dei pionieri ed ex alunni del liceo scientifico ‘G. De Lorenzo’ – A Castagna ra critica; Nicola Montesano , direttore dell’Istituto universitario scuola superiore per mediatori linguistici della Basilicata e Gianluca Bellusci sacerdote della parrocchia concattedrale San Nicola di Bari di Lagonegro, docente dell’Istituto teologico di Basilicata. L’evento, che ha avuto il sostegno di molti enti e di sponsor locali, ricade nel programma nazionale della “Settimana del Pianeta Terra” promosso in Basilicata dall’Ordine dei Geologi, e si conclude con l’escursione nella Valle del Noce curata dal professor Ivo Salvatore Giano dell’Università della Basilicata.

"Emozioni, riflessioni. Musica e vibrazioni. Un viaggio profondo nella speranza di "poter cambiare il mondo" la sesta edizione del "Premio nazionale letterario Giuseppe De Lorenzo". Un orgoglio per tutta la Basilicata il Premio Nazionale che ha l'obiettivo di far riscoprire e diffondere la personalità e l'opera del geologo-orientalista lucano, uomo di profonda cultura, Giuseppe De Lorenzo. Sono onorato che questa autorevole giuria ha scelto di premiare Enthymia, viaggio nei segni per fermare il tempo, Gagliardi editore. Mi sono commosso nell'ascoltare le motivazioni di questa scelta. E' bello vedere che ci sono amministrazioni locali, come il Comune di Lagonegro, che perseguono il valore del merito per provare a cambiare il mondo. E' stato bello conoscere ed apprezzare il pianista e compositore Giacomo Aula ed il musicista Tommaso Pugliese. Una magnifica serata con la certezza che esiste un mondo che può cambiare il mondo. A voi tutti: grazie".