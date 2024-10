Abusi sulla segretaria: confermata la condanna per un imprenditore di Castelcivita

L’aveva assunta come segretaria con il preciso scopo di abusare di lei e, approfittando dello stato di totale indigenza in cui viveva la ragazza, ospite col compagno disoccupato dai suoceri e madre di una bambina di 5 anni, faceva leva sul suo disperato bisogno economico per sottoporla a continui ricatti e violenze sessuali. Nessuno sconto per D.L., 57enne di Castelcivita titolare di un deposito di carburanti agricoli e di un bar, accusato di aver reso la vita impossibile ad una ventenne ebolitana, parte civile nel procedimento attraverso l’avvocato Marco Martello.

La parola fine alla drammatica vicenda è stata scritta dalla settima sezione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso avanzato dal legale dell’imputato, l’avvocato Danilo Laurino, rendendo definitiva la sentenza pronunciata a giugno 2023 dal collegio della prima sezione penale del tribunale di Salerno e confermata in Appello che condanna l’imputato a 5 anni e sei mesi di reclusione. La vicenda è venuta a galla in seguito alla denuncia della ragazza licenziata.

Nella querela sporta dalla giovane madre, sono confluite tutte le minacce dell’uomo che sottoponeva la propria dipendente a continue avances fino a veri e propri ricatti.

Si sarebbe così creato un vero e proprio stato di sudditanza della vittima che vedeva nel datore di lavoro l’unica fonte di sostentamento per la sua famiglia. La situazione sarebbe via via precipitata fino a quando il 57enne, convinto di avere la ragazza in pugno, provò ad abusare di lei prendendola con la forza e non riuscendo a portare a termine la violenza solo grazie alla reazione della giovane che, infine, fu licenziata.