Missione americana per la Monte Pruno. Albanese e Ciniello ospiti della Fondazione E-Novation

Il Direttore Generale della Monte Pruno, Michele Albanese ed il Vice Presidente Antonio Ciniello ospiti della Fondazione E-Novation – ETS al Columbus Day a New York.

La partecipazione del Direttore Generale della Bcc Monte Pruno Michele Albanese e del Vice Presidente Antonio Ciniello al Columbus Day di New York come ospiti della Fondazione E-Novation – ETS, sottolinea l’importanza dei legami culturali e sociali tra l’Italia e la comunità italo-americana negli Stati Uniti. Il Columbus Day non è solo una ricorrenza storica, ma anche un momento di celebrazione delle radici, dell’identità e delle conquiste della diaspora italiana negli Stati Uniti. La presenza di rappresentanti istituzionali italiani e di autorità locali ne rafforza il valore simbolico, promuovendo un dialogo costruttivo tra i due Paesi.

La parata, svoltasi lungo la prestigiosa Fifth Avenue, è uno degli eventi più rappresentativi della manifestazione, e il fatto che coinvolga autorità, istituzioni e cittadini di ogni età la rende un’occasione unica di unità e condivisione. L’omaggio a Cristoforo Colombo, pur non privo di dibattiti storici, rimane per molti italo-americani un motivo di orgoglio e un simbolo di rinascita e integrazione. L’inizio della giornata con la messa celebrata dal Cardinale Timothy Dolan nella Cattedrale di San Patrizio conferisce un valore spirituale alla manifestazione, evidenziando quanto sia forte anche il legame con la tradizione cattolica.

Un momento significativo è stata la partecipazione di Mariangela Zappia, ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, e del console generale Fabrizio Di Michele, che hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni italiane e la comunità italo-americana.

La presenza del Prof. Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation – ETS, a capo della delegazione italiana, riflette l’impegno a valorizzare l’eccellenza italiana in contesti internazionali.

In questa importante occasione, il Direttore della Bcc Albanese ha avuto anche l’opportunità di dialogare e confrontarsi con diverse figure di spicco, seppur brevemente. Tra queste spiccano l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, e il Console Generale Fabrizio Di Michele, a conferma della presenza istituzionale italiana a sostegno della comunità italo-americana. Inoltre, il Direttore ha avuto modo di incontrare anche l’Onorevole Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei Deputati, insieme a numerose altre personalità e cittadini italiani residenti negli Stati Uniti.

Questi momenti di confronto hanno permesso di rafforzare i legami tra le istituzioni italiane e la diaspora, creando preziose opportunità di dialogo e cooperazione su tematiche culturali, sociali ed economiche. La partecipazione a eventi di questo genere non è solo un simbolo di vicinanza e sostegno da parte delle autorità italiane, ma anche un’occasione concreta per discutere e pianificare iniziative comuni con esponenti di rilievo e membri della comunità locale.

L’incontro con cittadini italiani che vivono negli Stati Uniti ha inoltre confermato l’importanza del dialogo diretto con chi, pur vivendo lontano dall’Italia, continua a mantenere vivo il legame con il Paese di origine. Attraverso tali confronti, è possibile identificare sfide e opportunità, alimentando un ponte culturale e professionale tra l’Italia e le comunità italiane all’estero. Questo scambio ha quindi rafforzato l’obiettivo di promuovere l’eccellenza italiana a livello internazionale, valorizzando tanto le tradizioni quanto l’innovazione.

La delegazione proseguirà il suo viaggio a Washington per il “Premio Eccellenza Italiana”, un riconoscimento che dal 2014 mette in luce il talento e il merito di persone e aziende che si distinguono per innovazione, creatività e coraggio. Questo premio, divenuto ormai un appuntamento atteso, rappresenta un’importante vetrina per le eccellenze italiane, confermando l’obiettivo di rafforzare la presenza culturale, sociale ed economica dell’Italia negli Stati Uniti. È un segnale concreto dell’importanza di promuovere storie di successo e prodotti innovativi, facendo emergere il valore del Made in Italy nel mondo globalizzato.

“La partecipazione a questi eventi, come il Columbus Day e il “Premio Eccellenza Italiana”, – ha dichiarato il Direttore Albanese -, rappresenta quindi non solo un tributo al passato e alle tradizioni, ma anche uno sguardo proiettato verso il futuro, sostenendo il talento e la creatività degli italiani a livello internazionale.